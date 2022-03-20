Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан обратился к бизнесменам и общественности с просьбой помочь найти "Тойоты".

Свою просьбу он опубликовал в Facebook.

"Нужны "Тойоты", любые пикапы и грузовики бортовые! Много грузовиков "Ман", "Ивеко" и много "Тойот"! Это обеспечит нашу победу! Нам нужна война "Тойот"!" - написал Корбан.

В комментарии "Стране" он объяснил смысл своей просьбы.

"Джипы и любые подержанные пикапы - это быстрые и маневренные машины, они могут работать для нужд передовых групп, которые будут выезжать и как пчелиный роль жалить на передовых участках", - сказал Корбан.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.