Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова показала свое свежее фото из Киева. На нем она вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым стоит на фоне памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Оба одеты спортивно-милитаристично, у Баканова на груди набор оружия, а в руке каска.



"После совещания решили с Бакановым глотнуть свежего воздуха. Наконец-то все без исключения показали украинцам свои лица. И это важно. Знаем друзей и противников. Работаем в кругу единомышленников на результат. Лицемеров и предателей - на борт русского корабля", - написала чиновница.

Фото: Facebook Ирина Венедиктова

Ранее мы рассказывали, что из Украины в соседние страны выехали уже 3 миллиона беженцев. Также "Страна" писала про бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, который пытался выехать из Украины, несмотря на то, что сейчас выезд мужчинам призывного возраста, которые не имеют специального разрешения от военкомата, запрещен. Также Украину, еще до войны, покинул нардер Илья Кива, сейчас он в России, его лишили мандата.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

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