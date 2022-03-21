Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровенской области. Об этом сообщил губернатор области Виталий Коваль в видеообращении.

"По одному из общих военных полигонов нанесли два ракетных удара. На месте работают спасатели", - сообщил он. По словам Коваля, все детали выясняются, о них сообщат позже.

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