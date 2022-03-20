Вечером в субботу, 19 марта, российские войска нанесли удар по школе искусств №12 в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета в Telegram.

"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывались около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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