После ракетных обстрелов войсками РФ казарм 79 бригады в Николаеве из-под завалов достали не менее 50 тел украинских военных.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в службе экстренной помощи.

"По меньшей мере 50 тел были обнаружены, но мы не знаем, сколько еще находятся под обломками", - указано в сообщении.

Известно, что на момент попадания ракет в казармах спало около 200 военных, накануне авиаудар подтвердил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Напомним, в пятницу, 18 марта, в шесть часов утра пять российских бомб упали на военную казарму в Николаеве. Бомбы на военный объект в районе Соляни сбросили два российских истребителя. ПВО рядом не было.

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