В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали, как тушат торговый центр в Киеве после вчерашнего обстрела Подольского района столицы. На другом видео, которое появилось в соцсетях видны катастрофические разрушения ТЦ.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото изнутри торгового центра в столице. По его словам, известно о как минимум шести погибших. Судя по снимкам, в ТЦ выбиты двери, разрушены витрины магазинов и потолки.

Также в сети появилось еще фото последствий удара по ТЦ. На одном из них видно, что одна из построек полностью разрушена.

Ранее мы писали, что в Харькове снаряд попал в ТРЦ Nikolsky, который находится в самом центре города и был сдан в эксплуатацию только в прошлом году.

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