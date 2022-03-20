В Министерстве обороны Германии заявили, что обеспокоены тем, что Россия применила в Украине гиперзвуковое оружие. Об этом в воскресенье, 20 марта, заявила представитель Минобороны Германии, пишет Funke.

"Мы с обеспокоенностью относимся к единственному в своем роде применению Россией в войне против Украины гиперзвуковой ракеты", - сказала она.

Напомним, что вчера российско-оккупационные войска ударили по подземному складу ракет в Ивано-Франковской области. После этого в РФ заявили, что это было новейшее гиперзвуковое оружие, однако другого подтверждения не было. Сегодня официальные лица США подтвердили, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

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