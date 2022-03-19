Российско-оккупационные войска ударили по подземному складу ракет в Ивано-Франковской области. Предположительно, это могли сделать с помощью ракетного комплекса "Кинжал".

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Украинская правда".

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - сказал он.

При этом командование Воздушных сил утверждает, что не может опровергнуть или подтвердить применение "Кинжала".

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - уточнил он.

Примечательно, что официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного отчета заявил, что использовался именно "Кинжал".

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.