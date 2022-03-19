В сети появилось видео перестрелки в лесу между войсками РФ и солдатом Вооруженных Сил Украины.

Сначала солдат эмоционально комментирует попытку врага вывести автора видео из боеготовности, затем кричит сослуживцу, чтобы тот "не высовывался".

Военный не пытается стрелять по атакующему, однако на видео источник выстрелов не видно. Можно предположить, что войска РФ были вне зоны видимости. Спустя минуту виден рикошет от автомата, после чего боец падает на землю. Связываясь по рации, он сообщает: "я 300-й". Таким образом автор видео известил о своем ранении.

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