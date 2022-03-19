Официальные лица США подтвердили, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников CNN, запуски, вероятно, были предназначены для проверки оружия и отправки сообщения Западу о российских возможностях.

Напомним, что Минобороны РФ 19 марта сообщило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ВСУ подтвердили факт удара, хотя и не указали тип ракет.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом, как утверждают в РФ, преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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