Нацкорпус на выходных требовал деблокаду Мариуполя. Ранее видео с таким призывом разместил лидер партии Андрей Билецкий.

А 19 марта Киеве вывесили баннеры с требованием деблокады, о чем написал на своей странице Нацкорпус.

"Несмотря на абсолютную блокаду, защитники Мариуполя не просто держат оборону, но и ежедневно уничтожают вражескую технику и личный состав. Мариуполь – это город стали, который обязательно выстоит, но ему нужна помощь. Азовцам, морским пехотинцам и другим воинам-героям необходимо оружие и военное усиление. Город нужно деблокировать, чтобы освободить сотни тысяч гражданских. Отдельное спасибо медикам, волонтерам, спасателям, которые выполняют свою работу несмотря на неумолкающие обстрелы врагов. Мы не имеем права покинуть этих людей. Призываем украинские власти и мировое сообщество сделать все для немедленного спасения нашего города", - говорится в публикации Нацкорпуса.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в ответ на эти призывы заявил о невозможности деблокировать Мариуполь военным путём. По словам Арестовича, ближайшие к Мариуполю подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои в Северной Волновахе. Они сражаются в превосходящими силами противника и ни о какой деблокаде Мариуполя речь не может идти, "им бы самим отбиться".

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