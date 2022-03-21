Морские порты оккупированных Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно закрываются. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Как сообщает Мининфраструктуры, вход/выход судов временно в этих портах временно невозможен.

"Порты Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход/выход судов временно невозможен;

Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Вход/выход судов временно невозможен", - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от Киева находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного российскими оккупантами.

Напомним, появилось видео, как армия РФ использует порт Бердянска для доставки морем военной техники.

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