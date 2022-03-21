Президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу на текущей неделе, в пятницу, 25 марта, приедет в Польшу. Накануне он проведет встречи в Брюсселе - с лидерами ЕС, союзниками по НАТО и странами "Большой семерки".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Белого Дома.

На встречах в Брюсселе, как сообщают в Белом доме, будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины и новые санкции против РФ.

"В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой. Президент обсудит, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины", - сообщили в Белом доме.

Во время своей поездки Европу, видимо, Байден будет обсуждать не только новые санкции, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Польша на днях предложила ввести ввести в Украину миротворцев НАТО. В США на это ответили, что свои войска в страну не пошлют, но не исключают, что это могут сделать отдельные члены Альянса.

Между строк читалось, что это как раз и может быть Польша. Нельзя исключать, что именно этот вопрос и будет обсуждаться с Варшавой. К слову, перед Байденом Польшу посетила вице-президент Камала Харрис. Но посмотрим, о чем реально пойдет речь во время европейского турне американского президента", - комментирует ситуацию Telegram-канал.

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