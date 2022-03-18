В Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена и Си Цзиньпина
В Вашингтоне сообщили подробности переговоров председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома в пятницу, 18 марта.
По данным пресс-релиза, Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в контексте войны в Украине, однако предупредил о последствиях для Китая от "США и всего мира" за поддержку России. Идет ли речь о санкциях, в Белом доме не уточнили.
Байден пообещал, что США будут следить за решениями КНР в продолжение разговора.
Кроме того, американский президент поднял тему биолабораторий в Украине, которую ранее озвучила Российская Федерация.
В контексте Тайваня Байден заявил, что США сочтут недопустимым односторонние шаги по нарушению статус-кво.
Главное:
- Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в контексте войны в Украине;
- США будут следить за решениями КНР в продолжение разговора;
- Байден предупредил о последствиях для Китая от США и всего мира за поддержку России;
- В Белом доме не уточнили, идет ли речь о санкциях;
- Байден поднял тему биолабораторий в Украине, озвученную Россией;
- В контексте Тайваня Байден заявил, что США сочтут недопустимым односторонние шаги по нарушению статус-кво.
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