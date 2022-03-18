В Вашингтоне сообщили подробности переговоров председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома в пятницу, 18 марта.

По данным пресс-релиза, Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в контексте войны в Украине, однако предупредил о последствиях для Китая от "США и всего мира" за поддержку России. Идет ли речь о санкциях, в Белом доме не уточнили.

Байден пообещал, что США будут следить за решениями КНР в продолжение разговора.

Кроме того, американский президент поднял тему биолабораторий в Украине, которую ранее озвучила Российская Федерация.

В контексте Тайваня Байден заявил, что США сочтут недопустимым односторонние шаги по нарушению статус-кво.

Главное:

Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в контексте войны в Украине;

США будут следить за решениями КНР в продолжение разговора;

Байден предупредил о последствиях для Китая от США и всего мира за поддержку России;

В Белом доме не уточнили, идет ли речь о санкциях;

Байден поднял тему биолабораторий в Украине, озвученную Россией;

В контексте Тайваня Байден заявил, что США сочтут недопустимым односторонние шаги по нарушению статус-кво.

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