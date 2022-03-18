Лидеры стран Европейского Союза имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России и обеспокоены этим.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Чиновник сказал, что ЕС "установит торговые барьеры в отношении Китая", если Пекин выполнит запрос России. Однако он не уточнил о какой помощи идёт речь.

"В общем, судя по всему, переговоры американцев с китайцами по поводу Украины и России не привели к каким-то результатам, которые бы устроили Запад", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что "противоречия между КНР и США могут остаться, но их усиление не должно отразиться на мировой торговле, энергетике и отраслевых цепочках".

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