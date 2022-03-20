Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу на следующей неделе.

Об этом Джен Псаки написала в Twitter в воскресенье, 20 марта.

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но планов ехать в Украину нет", – сообщила Псаки.

Она пообещала позже предоставить дополнительные детали поездки Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нью-Йорке под офисом UNICEF сотни людей призывают мировых лидеров помочь остановить войну в Украине.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.