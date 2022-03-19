В Нью-Йорке под офисом UNICEF (детский фонд ООН) собрались более 200 человек, которые призывают мировых лидеров помочь остановить войну в Украине и не допустить дальнейших смертей детей.

Люди пришли с украинскими флагами и с плакатами "Stop Putin! Stop The War!" ("Остановите Путина, остановите войну").

Напомним, что за время российского вторжения в стране погибли 112 детей. Еще 140 получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Львова поставили 109 пустых колясок в память о погибших в войне детях.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.