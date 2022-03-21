В Харькове с начала войны в ходе обстрелов разрушены 972 здания, из них 778 - жилые дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Он также заявил, что сейчас ведется активная работа с архитекторами над тем, чтобы возродить город после окончания боевых действий.

"Работы будет очень много, но я уверен, вместе мы все сделаем", - сказал он.

Ранее мы писали, что по состоянию на 19 марта с начала войны в Харьковской области погибли 266 мирных жителей, 14 из них - дети.

Также публиковали рассказы харьковчан, которые живут в метро уже три недели.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.