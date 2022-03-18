Спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшего от обстрелов дома кошку. Соответствующее видео опубликовано в соцетях.

На кадрах видно, как сотрудники ГСЧС находят домашнее животное. Кот громко мяукает, из-под завалов виднеется только его голова. Спасатели аккуратно раскапывают животное.

Напомним, сегодня в Харькове в результате удара по Академии госуправления погиб человек, 11 получили ранения. Спасатели продолжают поиски еще одного пострадавшего под завалами здания.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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