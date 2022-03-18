В Харькове после обстрела здания Академии госуправления погиб один человек, 11 человек пострадали, еще один находится под завалами. Также пострадали два соседних жилых дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома. Погиб один человек, 11 человек пострадали и один человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется", - заявили спасатели.

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