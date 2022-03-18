В пятницу, 18 марта, в Харькове был нанесён удар по Академии госуправления при президенте Украины. Разрушена одна из секций академии.

Как сообщают читатели "Страны", также загорелся дом напротив, но его быстро потушили. Ещё один прилёт прошел насквозь через крышу жилого дома. Сейчас там работают спасатели.

Напомним, в Харькове второй день тушат пожар на рынке "Барабашово".

Также ранее мы писали о последствиях удара российских войск по Салтовке и Павловому Полю. Отметим, что в городе с начала войны еще не прекращались обстрелы. По данным на 14 марта, в Харькове было разрушено порядка 600 домов.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.