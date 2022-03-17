Российские войска взяли в плен главу Великобурлуцкой объединенной территориальной общины Виктора Терещенко. Великий Бурлук - населённый пункт к востоку от Харькова близ границы с Россией.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Видео обращения главы ОГА публикует Telegram-канал "Политика страны".

"Виктора Николаевича угнали прямо с рабочего места. Это позорное преступление!", - говорит Синегубов в видео.

Напомним, что подобная тактика уже применялась оккупационными войсками на других территориях, где градоначальники не захотели становиться коллаборационистами и сотрудничать с российскими войсками. Так, в оккупированном Мелитополе в Запорожской области агрессоры украли главу города Ивана Федорова и поставили на его место "и.о мэра" Галину Данильченко. Была информация, что Федорова держат в плену в оккупированном 8 лет назад Луганске.

Вчера, 16 марта, Украина вызволила из плена мэра. Его обменяли на 9 срочников 2002-2003 годов рождения.

Кроме того, вчера россияне похитили мэра Скадовска Александра Яковлева. Однако он вскоре вышел на связь и опубликовал видеообращение, в котором сказал, что его отпустили, и призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать.