"Ты разрушила жизнь семьи". Выступившая против войны в эфире росТВ Овсянникова рассказала о ссоре с сыном
Прославившаяся своей антивоенной акцией в эфире российского ТВ Марина Овсянникова родилась в Одессе, но с семилетнего возраста живет в России. Об этом она рассказала в интервью немецкому Der Spiegel.
Главные тезисы из ее интервью:
- теперь Марина скрывается в Москве у знакомых, принимает постоянно успокоительные;
- с семьей сложные отношения. Ее 17-летний сын раскритиковал поступок матери ("разрушила жизнь семьи");
- предложение Макрона об убежище во Францию не готова принимать;
- никогда не была активной оппозиционеркой, но достало постоянное закручивание гаек;
- призналась, что родилась в Одессе, но с 7 лет живет в России;
- об акции до ее проведения не знал ни один человек;
- боялась, что не попадет в кадр и все будет напрасно;
- нарисовала плакат на ватмане на кухне;
- полицейский в студии даже не понял, что происходит;
- на допросе никто не верил, что акция не была санкционирована Западом;
- большинство сотрудников Первого канала РФ выступают против войны. Марину радует, что там начались добровольные увольнения.
Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что на самом деле произошло в студии российского Первого канала.
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