Прославившаяся своей антивоенной акцией в эфире российского ТВ Марина Овсянникова родилась в Одессе, но с семилетнего возраста живет в России. Об этом она рассказала в интервью немецкому Der Spiegel.

Главные тезисы из ее интервью:

теперь Марина скрывается в Москве у знакомых, принимает постоянно успокоительные;

с семьей сложные отношения. Ее 17-летний сын раскритиковал поступок матери ("разрушила жизнь семьи");

предложение Макрона об убежище во Францию не готова принимать;

никогда не была активной оппозиционеркой, но достало постоянное закручивание гаек;

призналась, что родилась в Одессе, но с 7 лет живет в России;

об акции до ее проведения не знал ни один человек;

боялась, что не попадет в кадр и все будет напрасно;

нарисовала плакат на ватмане на кухне;

полицейский в студии даже не понял, что происходит;

на допросе никто не верил, что акция не была санкционирована Западом;

большинство сотрудников Первого канала РФ выступают против войны. Марину радует, что там начались добровольные увольнения.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что на самом деле произошло в студии российского Первого канала.

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