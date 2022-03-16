В понедельник вечером, 14 марта, в эфир программы "Время" на Первом канале прорвалась сотрудница.

Редактор Марина Овсянникова на несколько секунд прервала выступление ведущей Екатерины Андреевой, показав антивоенный плакат и прокричав фразу "Остановите войну! Нет войне!"

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Марина Овсянникова и ее антивоенный манифест

Вчера, в 20:35 по киевскому времени, во время программы "Время", редактор Первого канала Марина Овсянникова вбежала в кадр. В это время телеведущая Екатерина Андреева продолжила невозмутимо читать свой текст.

Женщина держала в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова прокричала фразу: "Остановите войну! Нет войне!", после чего трансляция перешла со студии на другой сюжет.

В эфире Марина Овсянникова больше не появилась. Как выяснилось, ее задержали и отправили в ОВД Останкинского района Москвы. По предварительной информации, в отношении женщины планировали составить административный протокол по 20.3.3 КоАП о "дискредитации использования российских войск".

Согласно этой статье, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, может быть применено наказание в виде:

штрафа от 100 до 300 тысяч рублей,

принудительных работ на срок до трех лет,

ареста на срок от четырех до шести месяцев,

лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Но по итогу стало известно, что девушку судят по другой статье - по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Тоже административной.

Позже выяснилось, что перед акцией Овсянникова записала видеообращение, в котором выступила против войны.

"То, что сейчас происходит на Украине — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек — Владимир Путин", — сказала она.

Редактор Первого канала сообщила, что ее отец — украинец, мама — русская, "и они никогда не были врагами". Она показала ожерелье на шее, выполненное в цветах украинского и российского флагов.

Овсянникова считает, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. В завершении она призвала россиян выходить на антивоенные митинги.

На Первом канале заявили, что по факту случившегося будет проведена служебная проверка.

Вчера ведущая Первого канала Екатерина Андреева, которая не отреагировала на коллегу в кадре и продолжила читать текст, прокомментировала случившееся. Она опубликовала в сторис в Инстаграме: "Я вам говорила "Стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала". Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги, из тайцзицюань, из сердца. Стой как скала".

На этот поступок уже отреагировали и в Европе. Макрон призвал Путина дать возможность девушке выехать в Европу.

Уже звучат прогнозы, что она может стать новым лидером оппозиции на время пока Навальный сидит в тюрьме.

Постановка или антивоенная акция?

Украинцы отреагировали на столь неожиданную поддержку от россиян по-разному. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал ее "русской героиней" и "новым символом свободной России".

Еще одна точка зрения - что это была постановка самого Первого канала. Ее высказали телеведущая Катя Осадчая и нардеп Александр Дубинский.

Осадчая написала в Инстаграм, что "в России нет прямых эфиров", поэтому случившееся - намеренно созданный фейк.

Дубинский же привел аргумент, что прямой эфир был, но они как правило идут с опозданием на 30 секунд, и если бы кто-то нежелательный появился в эфире, то его бы успели перебить другим сюжетом (отметим, что буквально через несколько секунд после появления Марины в студии так и произошло).

Также, по мнению депутата, Овсянникова по своей должности редактора региональных новостей вообще вряд ли была вхожа в студию, где идут прямые эфиры основных выпусков новостей.

Ну, и наконец Дубинского смутило спокойствие Екатерины Андреевой, которая продолжила невозмутимо читать свой текст.

Правда, что до целей такой "постановки", аргументы Осадчей и Дубинского сводятся к тому, что российские власти то ли пытаются показать "видимость демократии", то ли - послать сигнал о готовности к компромиссам по Украине.

Но дело в том, что у РФ есть масса других способов это сделать. Как вариант - просто сменить риторику государственных СМИ, чего пока не происходит.

Да и вся акция, включая появление девушки в эфире и ее обращение выдержана в четким антипутинском духе. И вряд ли это была такая "многоходовка" Кремля. Тем более, что этот перформанс с плакатом увидели миллионы телезрителей по всей стране.

К тому же, как сообщают сами российские телевизионщики, прямые эфиры у них в реальности есть.

Поэтому наиболее реалистичными выглядят две других версии того, что произошло.

1. Овсянникова действительно сама вышла в эфир, заранее спланировав эту акцию. Вероятно, давно работая на телеканале, она вполне могла организовать свое внезапное появление в студии. То есть это ее личная инициатива и гражданская позиция.

2. Мы имеем дело со скрытым сопротивлением политике Путина внутри российской элиты, которая недовольна, что из-за войны с Украиной Россия получила колоссальные санкции и сильнейший экономический удар. То есть, в случае с Овсянниковой, об этой акции могло знать руководство канала и не препятствовать ей. Это кстати также объясняет тот факт, что сразу же после этого события появилось его качественная запись. То есть, у девушки были соратники, которые ждали ее выступления и записали его.

Отметим, что среди российской элиты и бизнеса действительно все чаще звучат призывы поскорее закончить войну. Об этом, в частности, заявили ряд крупных олигархов, включая Дерипаску и Фридмана. Они выдержаны в осторожном духе, но видно, что бизнесу сильно происходящее не нравится.