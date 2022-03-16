Мэр Скадовска Александр Яковлев, которого увезли из горсовета российские военнослужащие, вышел на связь. Он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что его отпустили, и призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, о похищении мэра ранее заявил активист Артем Костюченко и призвал горожан собираться на центральной площади города. Сам Яковлев четыре дня назад говорил, в городе пока нет российских войск.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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