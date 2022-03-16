Шесть сотрудников Городского совета Бучи, которых войска РФ взяли в плен, уже на свободе.

Об этом сообщил Бучанский горсовет.

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о положении которых мы сообщали ранее - живы и здоровы. Их отпустили и они вернулись домой к своим родным", - указано в сообщении.

Также сообщалось, что у пленников все же конфисковали SIM-карты, поэтому с ними сейчас не получится связаться.

Напомним, 15 марта российские военнослужащие совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые под обстрелами помогали жителям города.

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