Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о том, что скоро может состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом чиновница сказала в эфире телемарафона.

"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - подчеркнула прокурор.

Напомним, что ранее Зеленский говорил, что за время войны в Украине в плен попали более полутысячи военных РФ.

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