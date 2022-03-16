Российские оккупанты похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха. Об этом в соцсети сообщил активист Артем Костюченко и призвал горожан собираться на центральной площади города.

Из прямой трансляции на Facebook-странице жены похищенного градоначальника стало известно, что десятки людей собрались под зданием Скадовского горсовета. Люди кричат "Верните мэра", "Скадовськ - це Україна", "Русский солдат - фашистский оккупант!".

Отметим, что еще три дня назад мэр Скадовска Яковлев заявлял, что в городе пока нет российских войск.

А вчера в соцсети Яковлев заявил, что в городе работают все коммунальные службы и медучреждения, восстановлен дистанционный учебный процесс в школах, а сам он остается в Скадовске.

"Я в Скадовске даже успел сделать фото на море", - написал Яковлев.

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