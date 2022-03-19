В Харькове вечером в субботу, 19 марта, продолжаются масштабные обстрелы. Жителей просят не выходить из укрытий.

Видео обстрелов публикуют местные Telegram-каналы.

По данным Telegram-каналов, Индустриальный район города периодически находится под артобстрелом на протяжении нескольких часов, в большинстве домов отсутствует электроэнергия.

Кроме того, район Северной Салтовки остается под сильным огнем.

Ранее "Страна" публиковала подробный рассказ мэра Харькова Игоря Терехова о ситуации в городе.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.