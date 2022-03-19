В эксклюзивном интервью "Стране" мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как город выживает под обстрелами, сколько домов было разрушено, как будут отстраивать Харьков после войны, и как спали от бомб картины Репина и Айвазовского.

— Как настроение и какая сейчас обстановка в городе?

— Несмотря на то, что Харьков бомбят очень сильно с земли и воздуха, у меня, как и у харьковчан, настроение боевое. Конечно, эмоции захлёстывают, потому что, когда люди это все видят — не может быть хорошего настроения. Но паники ни у кого нет. Бывает, придёт ко мне кто-то, поплачет минуту, но потом все проходит, все очень настроены на победу. Верят в то, что город Харьков выстоит, Украина выстоит, а после победы — будем возрождать Харьков. Многие люди готовы разбирать завалы и строить город заново.

— Российские войска могут попытаться повторить в Харькове сценарий Мариуполя - попытаться окружить город и взять его штурмом?

— Я не могу сказать, что у них в голове, но то, что они сейчас разрушают город — это однозначно.

— Сколько зданий разрушено в Харькове из-за обстрелов российской армии?

— Разрушено больше 700 зданий, из которых более 600 — это многоэтажные дома. Разрушено больше пятидесяти школ, семь больниц, включая поликлиники, а также один роддом.

— Сколько погибших и раненых на сегодняшний день?

— Больше 500 раненых. О количестве погибших не имею права говорить.

— Коммунальные службы в городе работают?

— Да, все работают. На линии сегодня 102 машины по уборке мусора.

— Как сейчас обстоят дела с отоплением в городе?

— Часть сетей удалось отремонтировать, часть переподключить. Люди работают под обстрелами. Герои и молодцы. Сегодня коммунальщиков не нужно мотивировать, они сами приезжают на работу вовремя. Все очень сплотились. Мы со своей стороны обеспечиваем людей зарплатой и продуктами питания.

— Как в Харькове обстоит ситуация с гуманитарной помощью?

— Мы получаем гуманитарку по линии Офиса президента. Я обратился к мэрам других городов, от них также получаем помощь. Очень много заграничных фондов отправляют нам помощь. Огромное количество волонтёров помогают, рестораны готовят еду и развозят её людям. Я поставляю им продукты, а они готовят. Я сказал, что освобожу рестораны от оплаты коммуналки.

— Итальянское правительство согласилось помочь Украине и отстроить драмтеатр в Мариуполе. Были ли подобные инициативы по Харькову от иностранных партнёров?

— Слава Богу, у нас театр цел. Не уцелели художественный музей и библиотека им. Короленко, но мы там все убрали и закрыли своими силами. Это достояние нашей нации — книги и картины.

— Картины каких авторов спрятали от бомбежек?

— Картины Репина, Айвазовского, интересные работы Шевченко. Все целы, все спасены (в Харьковском художественном музее хранится, в частности, знаменитая картина Репина «Запорoжцы пишут письмo турeцкому султaну» - Ред.).

— Что хотите сказать для харьковчан и всех украинцев?

— Харьков победит. Я уже переговорил с мэрами Нью-Йорка, Бостона и Чикаго. И мы договорились о создании фонда "Возрождения Харькова". Сейчас мы формируем архитектурное бюро, куда войдут также иностранные архитекторы, чтобы быстро воссоздать новый Харьков. Я хочу, чтобы в Харькове остался его колорит. Я понимаю, что нам нужно делать абсолютно новые архитектурные вещи, но должна быть изюминка Харькова, неповторимый дух тех архитекторов, которые творили в нашем городе. Мы построим новый Харьков и будем жить счастливо.