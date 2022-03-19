С начала войны тысячи харьковчан спускаются в метро, чтоб спастись от бомбежек. Для очень многих метро стало временным местом жительства.

"Страна" собрала рассказы харьковчан, которые уже несколько недель живут под землей.

"Спускаясь в метро, сразу обращаешь внимание на закрытые железные ворота химической защиты. Станции закрываются полностью. Внутри царит атмосфера тяжелого ожидания. Люди ждут скорейшей возможности вернутся домой. Но паники нет.

Люди взрослые: все понимают, поддерживают друг друга, помогают детям. Еды и воды (их доставляют волонтеры и городские власти) в достатке. Можно жить.

Каждый пытается создать для себя удобства. Кто-то принес надувной матрац, кто-то палатку. Немало людей спят в вагонах, на лавочках и ступеньках, подстелив несколько одеял, принесенных из дома или волонтерами. Не перина, конечно, но лучше холодного мраморного пола. Когда температура на улице падает ниже нуля на станциях становится достаточно холодно", — рассказывает харьковчанин Дмитрий.

Харьковчанка Елена живет на станции метро "Киевская". Ее дом — недалеко в частном секторе, в метро оказалась с мамой, прячась от постоянных взрывов. Обосновались на лавочке, накрыв ее одеялом.

"Метро сейчас лучшее из доступных убежищ, ведь строилось оно изначально с возможностью его использования именно с целью защиты людей. Хотя громыхание огромных люстр во время обстрела и не вызывало уверенности в их надежности. Но они висят к крепко. Харьков всегда был интернациональным городом. В метро мы встретили очень много людей разных национальностей: индусов, русских, украинцев. Именно здесь мы ощутили это единство. Меня поразило, как этот интернационализм себя проявил в сложной ситуации. Я не признаю стереотипов, но возможно для кого-то станет сюрпризом, что началось это именно с ромов. Их было около четырех семей, которые постоянно жили в метро. Они переживали о каждом ребенке, помогали едой. Их мужчины также помогали обустраивать общий быт, разгружали гуманитарную помощь. Все мы воспринимали эту станцию, как огромную семью. Здесь люди показали свои лучшие проявления", — рассказывает Елена.

У комнат полиции оборудовали столы с удлинителями, чтобы харьковчане могли заряжать свои телефоны.

Елена рассказала и о попытках их воровства, которые быстро пресекались. Воровали, что не удивительно, только "залетные". "Жители" станции ни в чем подобном замечены не были.

"Когда слетела вышка и пропала связь МТС, владельцы пакетов "Киевстар" без проблем делились своими телефонами. Не знаю, увижу ли я всех этих людей после войны. Но эта взаимовыручка меня вдохновила. Придала сил бороться. Показала красоту нашего родного города", — закончила Елена.

На станции метро "Пролетарская" на пути подогнали вагоны, которые также заселили прячущиеся от взрывов.

"Иногда бывает страшновато. Ты слышишь бомбежку, слышишь, как прилетают снаряды, но крепкие стены выдерживают. Представлять не хочу, каково людям в квартирах и подвалах. Когда мы сюда приехали была страшная неразбериха, но со временем все осознали ответственность перед друг другом и станцией, которая стала нашим временным домом. Люди кооперировались, ходили в магазины группами. Главная проблема всегда была в горячем- супы, чаи. Люди старались обеспечивать друг друга и этим важным ресурсом. В течении недели поменялось отношение к полиции, которая нас защищает. Это понятно всем. Постепенно менялось отношение и к окружающим, которых мы сейчас можем назвать своими", — рассказала "жительница" Пролетарской Екатерина.

Харьковчанин Дмитрий живет вместе с пожилыми родителями на одной из станций метро.

"Мы приехали сюда на третий день после начала боев. Поняли, что дома сидеть невозможно. Постоянные обстрелы буквально загнали нас под землю, а ехать некуда. Многим из нас, мужчин, не хочется сидеть в метро. Будто прячемся тут. Но полицейские нас уговаривают оставаться здесь. Говорят, что мы нужны: помогать, защищать, успокаивать. Что больше пользы мы принесем живыми. Мы помогаем разгружать ящики с гуманитаркой, носим провизию между станциями. В общем, помогаем там, где нужна физическая сила", — заявил Дмитрий.

До этого "Страна" рассказывала, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как город выживает под обстрелами, сколько домов было разрушено, как будут отстраивать Харьков после войны, и как спасли от бомб картины Репина и Айвазовского.

Также мы рассказывали, что спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшего от обстрелов дома кошку. Соответствующее видео опубликовано в соцетях.