Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила, что от РФ пришло официальное письмо с предложением к украинским войскам в Мариуполе сложить оружие и выйти из города. Украина ответила отказом.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", - сказала Верещук.

По ее словам, украинские войска не собираются складывать оружие.

"Ни о каких "сдачах", сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили", - сказала вице-премьер.

Напомним, в Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.