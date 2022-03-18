Мобилизованные граждане без боевого опыта не будут принимать участия в боевых действиях без предварительной подготовки.

Об этом заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Эти люди не будут участвовать в боевых действиях неподготовленными. Это запрещено законом. О таких случаях стоит сообщать. Нам нужно знать ФИО и воинскую часть", - ответила Маляр.

Она также заявила, что на подготовку идет 5-15 дней. Но многие учебные центры были уничтожены. Потому есть несколько фактов, когда людей сразу без подготовки отправляли на передовую. Эту ситуацию сейчас исправляют.

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