Вслед за Арестовичем к экс-министру обороны Анатолию Гриценко, который заявил об угрозе "капитуляции" Украины на переговорах с Россией, обратился и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Просьба. Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать, как правильно вести переговоры. Мы знаем, что делаем. И мы исправим все ошибки", - заявил Подоляк.

Напомним, экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал пост о том, что Банковая якобы ведет дело к "капитуляции" на переговорах с Россией. Он заявил, что "Минск-3" или "Будапешт-2" - недопустимы. Советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал Гриценко.

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