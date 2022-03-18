В МВФ предварительно оценивают падение экономики Украины на 35% из-за вторжения России.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.

По его словам, прогноз сделан на основе методологии расчета исходя из подобных конфликтов.

Рашкован уточнил, что расчет сделан на текущий момент, когда "у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-либо результату".

Напомним, 9 марта Международный валютный фонд утвердил экстренную помощь Украине на 1,4 миллиарда долларов в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

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