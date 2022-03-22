В Германии в связи с ростом цен на газ, который усилился после вторжения России в Украину, резко выросли цены. В том числе на коммунальные услуги, продукты, бензин и другие товары массового использования.

СМИ и чиновники ФРГ в связи с этим предлагают своим гражданам меры экономики. Некоторые из них могут показаться весьма экзотичными.

Все подробности — в материале "Страны".

Как выросли цены в Германии после начала войны

История с ростом цен в ФРГ и вообще по всей Европе началась не вчера.

Еще без всякой войны в странах Евросоюза ускорилась инфляция. По прогнозам европейского центробанка, после показателя 3,6% в 2021 году она превысит 5% в 2022-м.

Рост цен был связан с подорожанием газа и электроэнергии, что началось еще на старте отопительного сезона, то есть минувшей осенью. Электричество и газ - это 90% от стоимости удобрений, соответственно подорожали все продукты сельского хозяйства.

Но уже в феврале в Германии цены на продукты подскочили на 24%, хотя максимальный рост до этого составлял 4% за месяц. Скорее всего это связано было с тем, что 22 февраля Россия признала "ЛДНР" и пообещала оказать им военную помощь. А 24 февраля началась война.

На продуктах это отразилось самым прямым образом.

Украина и Россия — крупные мировые поставщики пшеницы и кукурузы (на двоих порядка 30% мирового рынка). Но после начала войны обе страны запретили экспорт зерновых. Поэтому после вторжения РФ мировой ценник на пшеницу поднялся на 50%.

Что не замедлило сказаться на ценах в магазинах. Крупнейшая сеть дешевых супермаркетов Aldi недавно приняла решение повысить цены на 400 наименований продовольственных товаров.

Подорожали выпечка, моющие средства и замороженные продукты. Некоторые товары будут дороже на десять евроцентов. Органический кофе — на один евро за упаковку.

Принцип Aldi взяли за основу и другие. Причем причиной стала не только инфляция, но и возникший ажиотажный спрос.

Начался дефицит подсолнечного масла, которое поставлялось из Украины, а также муки и макарон. Покупатели в начале марта сообщали, что полки в магазинах Дюссельдорфа пусты.

Полки магазинов В Германии. Фото с сайта www1.wdr.de

А в городе Аахене с полок пропал и сахар — его совсем нет в наличии (еще один "фирменный" экспортный товар из Украины).

Как рассказали "Стране" жители западной Германии, сейчас ажиотаж уже спал, товары вернулись на полки, но цены на них остались выше, чем были.

Еще один аспект роста цен - дорожающее топливо.

До войны литр 95 бензина в Германии стоил 1,77 евро. С начала марта и всю первую половину месяца он балансировал на уровне 2,25. И лишь после 16 марта немного снизился до примерно 2,15 евро.

То есть рост все равно больше, чем на 20%.

При этом, правительство пока, видимо, не в силах повлиять на рост цен и как-то существенно их сбить. Это видно хотя бы по тому, как власти Германии призывают свое население побольше экономить.

Надевать свитер, опустить жалюзи, не есть мясо

Кампанию по "бытовой войне с Путиным" активно развивают в СМИ. В первую очередь, речь идет об экономии энергии, а также топлива.

"Конечно, каждый из нас может начать экономить энергию в повседневной жизни. Раньше не очень хотелось это делать, а вот теперь, когда речь о Путине, надо использовать все средства в эпоху энергетической войны", — говорится в начале сюжета Heute show.

Далее идут непосредственно советы, которые формулируются так:

"Обогревать только те комнаты, которые вы действительно используете",

"Крышка [кастрюли] сэкономит 30 процентов",

"Наденьте свитер"

"Опустить жалюзи и закрыть шторы",

"Попробуйте побыстрее помыться",

"Я хочу жить в мире, в котором можно пить воду из унитаза и не заработать сыпь".

Кадр из передачи Heute show

Ведущий в ответ на последнее пожелание ответил: "Ну, что ж, пейте".

С другой стороны к вопросу подошел министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Он призвал немцев перестать делать запасы и меньше есть.

"Мы можем облегчить ситуацию, делая ответственные покупки и приобретая только то, что нам нужно. Ничего не нужно "хомяковать" дома, ни туалетной бумаги, ни подсолнечного масла. Это гарантировало бы, что цены взлетят до потолка", — полагает министр.

По мнению чиновника, "коварная стратегия Путина заключается в том, что у нас есть узкие места — ему нужны изображения пустых полок, чтобы посеять неопределенность". В связи с этом он советует "не доставлять боеприпасы его пропаганде".

Также он призвал немцев перейти на растительную пищу.

"Даже если я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти к вегетарианству. Но давайте скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу с господином Путиным", — завершил Оздемир.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман высказался против остановки закупок российских газа и нефти. Но призвал также и поменять быт немцев так, чтобы снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

"Может ли Германия себе это позволить? Остановка импорта газа из России поставит нас на колени скорее, чем Путина. Этот шаг только усугубил бы проблемы. Мы попали бы в экономическую ситуацию, которая очень чувствительно может повлиять на рынок труда — с серьезными социальными последствиями", — считает общественник.

Вместе с тем, независимо от войны в Украине, он уверен в необходимости диверсифицикации энергоснабжения и более осторожно обращения с ресурсами.

"Это также требует изменений в нашем потребительском поведении. Но мы не решим проблему, если сейчас скажем людям надеть еще два свитера", — повторил Хоффман советы телевизионных экспертов.

Более действенный, на его взгляд, метод экономии - это ограничение скорости езды на автомобиле.

"Мы могли бы ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автомагистралях и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергии. Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить. Но это еще не ответ на наши глубокие структурные проблемы. Мы должны создать энергетическую безопасность", — подытожил глава Ассоциации немецких профсоюзов.

Тем временем аналитики предполагают, что нынешняя инфляция — не предел, и рост цен в 2022 году продолжится.