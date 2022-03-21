В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз

В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом сообщил комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, заключение по заявке будет предоставлено как можно скорее. "ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь", - написал Вархеи.

Отметим, в Брюсселе сейчас проходит встреча министров иностранных дел ЕС.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

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