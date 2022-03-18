Украина рассматривает в качестве стран-гарантов безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и наши страны-соседи.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона..

По его словам, переговорный процесс с этими странами курирует глава ОП Андрей Ермак. Сибига также заявил, что Украина ждет от Еврокомиссии опросник и в сжатые сроки предоставит ответы для вступления в ЕС.

Говоря о переговорах с Россией, он заявил, что в ходе обсуждения "не просто каждое слово, а запятая подлежит тяжелому обсуждению", но позиции Украины остаются неизменными - отвод войск России, территориальная целостность, суверенитет и гарантии безопасности.

Напомним, ранее Зеленский заявил о необходимости переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

Также писали, что ранее западный чиновник заявил, что в мирных переговорах Украины и РФ пропасть между позициями сторон.

Вместе с тем, сообщали, что секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в затягивании переговоров.

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