На фоне заявлений украинской и российской сторон о ходе мирных переговоров некий западный чиновник в интервью Reuters заявил об очень большой пропасти между позициями Украины и РФ.

Напомним, по словам украинского переговорщика Михаила Подоляка, согласование договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель. После этого планируется встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также мы сообщали, о заявлении Кремля, что делегация РФ готова работать круглосуточно над мирны- Кремль.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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