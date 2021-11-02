Главное следственное управление Нацполиции по решению суда открыло уголовное производство по факту систематического разжигания национальной вражды скандально известной детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом Ириной Фарион.

Об этом сообщил адвокат Денис Ярославский.

"Хоть полиция и пыталась спустить все "на тормозах", но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших Олимпийских призеров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, но и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене", - сказано в заявлении адвоката.

По факту разжигания национальной вражды Ларисой Ницой и Ириной Фарион начато досудебное расследование, ход которого адвокат собирается публично освещать.

"Хватит колоть общество по языковому, религиозному и другим критериям. За это придется отвечать по Закону!" - резюмировал Ярославский.

Напомним, после выступления на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Могучих обнялась со своей российской коллегой, после чего на нее обрушилась война хейта. В частности Ирина Фарион назвала Ярославу "биомусором" и предложила НОК Украины отобрать у нее медаль.

Также сообщалось, что Лариса Ницой раскритиковала украинского футболиста, автора победного гола в матче Украина-Швеция Артем Довбика за использование русского языка. Перед этим она назвала украинскую сборную по футболу "кончеными московитами" за плейлист без украинских песен.