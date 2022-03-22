Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью "Суспильному" коснулся еще одного вопроса, который поднимается на переговорах с Россией - прав русского языка и нацменьшинств.

Он заявил, что готов договариваться с РФ по этому вопросу. Его поднимает, по словам президента, не только Россия, но и Венгрия.

"Я считаю, что о таких вещах мы можем договориться, и они должны быть человеческими. Нельзя требовать: "Смотрите, у нас есть такое меньшинство". Мы называем уже не меньшинства, а общины. И говорят, например: "Вот была у них там школа, они разговаривали, например, на венгерском, русском".

Вопросы зеркального отношения, зеркального уважения. О таких вещах мы говорим, я считаю, что это вещи нормальные", - заявил украинский президент.

"То есть, судя из его слов, он допускает открытие в Украине школ с русским и венгерским языком обучения (а также, видимо, других нацменьшинств, который Зеленский именует общинами). Отметим, что реализация этих норм потребует изменения украинского законодательства.

Также характерно, что вчера Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов, которая официально продвигает многоязычие и уважение языков нацменьшинств", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

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