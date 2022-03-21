Президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от мобилизации (военной службы) лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за инвалидами.

Об этом говорится в законопроекте №7140-1, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

От военной службы освобождаются:

люди, которые признаны лицами с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющего тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Министерством здравоохранения;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

имеют жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляющие опеку (попечительство) за лицом с инвалидностью, признанным судом неспособным или ограниченно дееспособным;

заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждается в постоянном уходе;

заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

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