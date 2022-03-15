Граждане Украины, ухаживающие за лицами с инвалидностью, будут освобождены от мобилизации и обязанности прохождения воинской службы в период военного положения.

Соответствующий закон Верховная Рада утвердила в ходе пленарного заседания.

В частности, мобилизации не подлежат лица с инвалидностью, родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Также воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа из категории инсулинозависимых.

Кроме того, от воинской службы освобождаются родители детей с острыми или хроническими заболеваниями, детей с тяжелыми травмами, нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи (если это можно подтвердить документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения).

Также не подлежат воинской повинности люди, ухаживающие за супругой, ребенком или родителями с инвалидностью. То же касается в случае наличия инвалидности у родителей супруга, если наличие отклонения можно подтвердить документально.

Помимо прочего, мобилизации не подлежат супруги человека с инвалидностью I или II группы, осуществляющие опеку за лицом с инвалидностью, признанным судом неспособным или ограниченно дееспособным, или же если гражданин занят постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы.

Под закон попадают и лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью по договоренности в случае отсутствия родственников у тех, кто не может о себе позаботиться.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении режима военного положения с 26 марта на 30 суток, который накануне был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским.

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