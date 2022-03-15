В украинские воинские части отправлены почти 100% резервистов первой очереди (это те, кто имеет опыт участия в боевых действиях). Такую информацию о мобилизации резервов дал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Таким образом теперь проводится мобилизация военнообязанных, которые в первую очередь не входят.

На данный момент мобилизации подлежат:

1. Категории граждан, которые проходили военную службу ранее. Они могут быть отправлены в воинские части.

2. Граждане, которые не проходили ранее службу, но подлежат мобилизации. Их направят в учебные центры ВСУ.

3. Переселенцы. Граждане этой категории должны обязательно встать на военный учет по месту пребывания, а затем их могут привлечь к мобилизации.

Напомним, в штабе Командования Сухопутных войск заявили, что солдаты срочной службы будут привлечены к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории.

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