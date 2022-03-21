Владимир Зеленский планирует вынести договоренности с Москвой, если они будут заключены, на всеукраинский референдум.

Об этом он заявил в интервью "Суспильному".

По словам Зеленского, речь идет об изменениях в Конституцию и законы Украины.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", - заявил президент.

Зеленский также рассказал, каким видит отказ от НАТО - под гарантии отдельных государств этого блока.

"Мы уже все понимаем. Нас не берут (в НАТО – Ред.), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предоставить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - пояснил Зеленский.

Напомним, в Кремле считают, что текущего прогресса на переговорах России и Украины недостаточно, чтобы говорить о контактах Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Кроме того, на время переговоров между Российской Федерацией и Украиной не будет прекращения огня.

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