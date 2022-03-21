В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете политических партий за пророссийскую политику.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как сообщается на сайте, законопроект был внесен в Верховную Раду еще в минувший четверг, 17 марта. Его инициаторы - группа депутатов во главе с Романом Лозинским.

В частности, законопроект дополнить закон "О политических партиях" таким абзацем:

"В случае выявления нарушения требований по созданию и деятельности политических партий, установленных Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований безотлагательно обращается с административным иском о запрете (роспуске, принудительной ликвидации) политической партии".

Отметим, что в воскресенье, 20 марта, деятельность ряда партий в Украине была приостановлена решением СНБО и указом президента.

Напомним, СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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