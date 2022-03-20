Владимир Зеленский. Скриншот из видео

СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом Зеленский сообщил в ходе ночного видеообращения.

В Украине запретили деятельность следующих партий:

  1. "Оппозиционная платформа – за жизнь",
  2. "Партия Шария", 
  3. "Наши",
  4. "Оппозиционный блок",
  5. "Левая оппозиция",
  6. "Союз левых сил",
  7. "Держава",
  8. "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
  9. "Социалистическая партия Украины",
  10. партия "Социалисты",
  11. "Блок Владимира Сальдо".

Официальная причина - "связи с Российской Федерацией". Текста указа на сайте президента пока нет. 

Напомним, в Украине уже 25-й день продолжается война. Мы подробно рассказывали обо всех важных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику. 

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

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