СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом Зеленский сообщил в ходе ночного видеообращения.

В Украине запретили деятельность следующих партий:

"Оппозиционная платформа – за жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Официальная причина - "связи с Российской Федерацией". Текста указа на сайте президента пока нет.

Напомним, в Украине уже 25-й день продолжается война. Мы подробно рассказывали обо всех важных событиях предыдущего дня.

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