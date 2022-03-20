СНБО и Зеленский на время военного положения запретили деятельность 11 партий, в том числе ОПЗЖ
СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом Зеленский сообщил в ходе ночного видеообращения.
В Украине запретили деятельность следующих партий:
- "Оппозиционная платформа – за жизнь",
- "Партия Шария",
- "Наши",
- "Оппозиционный блок",
- "Левая оппозиция",
- "Союз левых сил",
- "Держава",
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
- "Социалистическая партия Украины",
- партия "Социалисты",
- "Блок Владимира Сальдо".
Официальная причина - "связи с Российской Федерацией". Текста указа на сайте президента пока нет.
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