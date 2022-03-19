Правительство Украины приступило к разработке стратегии по поддержке мирного населения, пострадавшего от войны. В частности, в Украине разработают программу поддержки беженцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже есть контуры этой программы. Первый компонент - финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей - там, где они временно пребывают. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни", - заявил президент.

Второй пункт плана, по словам Зеленского, предусматривает предоставление временного жилья вынужденным переселенцам, а также программу по восстановлению разрушенных домов. Зеленский сообщил, что дополнительное финансирование выделят также семьям, которые приютили у себя беженцев из наиболее пострадавших регионов Украины. Они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, однако механизм распределения выплат пока что неизвестен.

Напомним, британцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц - примерно 13,4 тысячи грн.

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