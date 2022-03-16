В среду, 16 марта, парламент Дании принял закон, который будет гарантировать беженцам из Украины равные права с гражданами стран ЕС.

Об этом сообщает Датское радио.

Теперь украинские мигранты смогут легче оформить вид на жительство в Дании, который будет действителен в течение двух лет с возможностью продления на один год.

Закон дает им доступ к датскому рынку труда, социальной помощи и образованию. Для получения вида на жительство необходимо подать заявление в Иммиграционную службы Дании и сдать биометрические данные (фото и отпечатки пальцев).

Иммиграционная служба сообщила, что 3 тыс. украинцев уже забронировали время для подачи заявления в соответствии с нормами специального закона.

Ранее мы рассказывали в материале, как устраиваются в ЕС беженцы из Украины. А в связи с чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

Также "Страна" писала, что в США считают, что число беженцев из Украины увеличится более чем в два раза, а Евросоюз существенно расширил права и возможности вынужденных переселенцев из нашей страны.