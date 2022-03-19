Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если он "примет правильное решение осудить Россию за варварство".

"Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить Россию за варварство. Это шанс сидеть за столом на равных. Запад должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов", - написал Подоляк в Twitter.

Названные цифры - это торговый оборот Китая с Россией (150 млрд долларов) и странами Запада (1,6 триллиона).

Ранее "Страна" сообщала, что Китай призвал США и НАТО установить диалог с Россией и учесть ее позицию по Украине.

Также мы писали, что Си Цзиньпин после разговора с Байденом заявил, что война в Украине не выгодна ни одному человеку в мире.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.